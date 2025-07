Confronto policial em Santos (SP) resulta em morte de suspeito procurado por latrocínio Alexsandro, com mandados de prisão em aberto, foi encontrado com armas e drogas SP Record|Do R7 02/07/2025 - 20h21 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h21 ) twitter

Em Santos (SP), um tiroteio entre a polícia militar e suspeitos no bairro Rádio Clube resultou na morte de Alexsandro Alves Souza, procurado por um latrocínio ocorrido em 2023. Durante patrulhamento, policiais avistaram cinco suspeitos, três fortemente armados, que reagiram à abordagem. Alexsandro, com mandados de prisão em aberto, foi encontrado com armas e drogas. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.