Consumo de café aumenta, apesar da alta nos preços Aumento pode se estabilizar a partir de abril deste ano SP Record|Do R7 10/02/2025 - 14h58 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h58 )

Apesar do preço do produto ter aumentado cerca de 7%, o Brasil continua sendo o segundo maior consumidor de café do mundo.

O volume total consumido durante 2024 foi de 21.926.240 sacas, representando 40,4% da safra brasileira. O faturamento foi de R$36,082 bilhões, com um aumento de 60,85%.

A tendência de estabilização dos preços está prevista para abril deste ano.