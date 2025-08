Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em Guarujá (SP) O resgate foi realizado com cautela devido à ressaca SP Record|Do R7 01/08/2025 - 20h12 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h12 ) twitter

O corpo de Bruno Guilherme Dias Oliveira, de 19 anos, foi localizado pelos bombeiros próximo ao Morro do Maluf, em Guarujá, após desaparecer no mar no último sábado (26). O resgate foi realizado com cautela devido à ressaca. Bruno, morador de Osasco, estava acompanhado da namorada na praia. Ele será enterrado amanhã em Osasco.