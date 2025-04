Cratera aberta em avenida de São Vicente (SP) causa transtornos aos moradores Buraco se abriu por conta de uma obra irregular no subsolo e das fortes chuvas do último fim de semana SP Record|Do R7 22/04/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h58 ) twitter

Uma cratera se abriu em São Vicente (SP) devido às fortes chuvas do último sábado (19), causando transtornos significativos para moradores e comerciantes. A situação foi agravada por uma obra irregular no subsolo de um edifício, que pode ter comprometido a estabilidade do solo.

A prefeitura e a Defesa Civil estão investigando as causas e buscando soluções para os danos. A área entre a Avenida Marechal Deodoro e a Rua Pedro Lopes de Souza permanece interditada. A prefeitura notificou os responsáveis pela obra, exigindo medidas imediatas para contenção e reparos.