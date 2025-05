Cresce a venda de veículos novos e modelos sustentáveis ajudam a aquecer o setor Em 2024, as vendas cresceram 15%, com mais de 2,6 milhões de unidades vendidas SP Record|Do R7 30/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O setor automotivo brasileiro está em expansão com o aumento das vendas de veículos híbridos e elétricos. Em 2024, as vendas cresceram 15%, com mais de 2,6 milhões de unidades vendidas. A tendência é impulsionada por modelos sustentáveis e tecnologia avançada, atraindo investimentos de montadoras. A China lidera com 55% de sua frota eletrificada, influenciando o mercado brasileiro a seguir o mesmo caminho.