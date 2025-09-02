Criança autista de 9 anos é espancada por outros 20 alunos na porta da escola em Praia Grande (SP)
A mãe, Pâmela, vive apreensiva após o incidente
Em Praia Grande (SP), uma criança autista foi espancada por 20 alunos ao defender o irmão de bullying. A mãe, Pâmela, vive apreensiva após o incidente. O caso ocorreu na Escola Maria Clotilde Lopes e está sob investigação da Polícia Civil. A prefeitura afirma ter adotado medidas e que desenvolve projetos antibullying. A comunidade aguarda justiça e punição para os responsáveis.