Criança autista de 9 anos é espancada por outros 20 alunos na porta da escola em Praia Grande (SP)

A mãe, Pâmela, vive apreensiva após o incidente

SP Record|Do R7

Em Praia Grande (SP), uma criança autista foi espancada por 20 alunos ao defender o irmão de bullying. A mãe, Pâmela, vive apreensiva após o incidente. O caso ocorreu na Escola Maria Clotilde Lopes e está sob investigação da Polícia Civil. A prefeitura afirma ter adotado medidas e que desenvolve projetos antibullying. A comunidade aguarda justiça e punição para os responsáveis.

