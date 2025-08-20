Criança é agredida na escola e lápis fica alojado na cabeça, em Praia Grande (SP)
A vítima foi socorrida pelo SAMU e passa bem
Em Praia Grande (SP), um menino de 9 anos foi agredido por um colega de classe, resultando em um lápis cravado na cabeça. O incidente ocorreu na Escola Municipal Mahatma Gandhi, no Jardim Melvi. A vítima foi socorrida pelo SAMU e passa bem. A família já havia alertado a escola sobre o agressor, mas nenhuma ação foi tomada. A prefeitura lamenta o ocorrido e afirma que medidas disciplinares estão em andamento.