Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Cubatão (SP) promove ação para fortalecer a importância do leite materno

O leite materno é recomendado pela OMS até os 6 meses de vida e é considerado padrão ouro nutricional

SP Record|Do R7

A importância do leite materno é destacada em reunião no Morro do Índio, Cubatão (SP), onde enfermeiras orientam mães sobre amamentação. O leite materno é recomendado pela OMS até os 6 meses de vida e é considerado padrão ouro nutricional. A ação faz parte do Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a dieta com leite materno. Mães compartilham experiências e aprendem sobre os benefícios para bebês e mães.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.