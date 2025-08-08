Cubatão (SP) promove ação para fortalecer a importância do leite materno O leite materno é recomendado pela OMS até os 6 meses de vida e é considerado padrão ouro nutricional SP Record|Do R7 08/08/2025 - 20h14 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h14 ) twitter

A importância do leite materno é destacada em reunião no Morro do Índio, Cubatão (SP), onde enfermeiras orientam mães sobre amamentação. O leite materno é recomendado pela OMS até os 6 meses de vida e é considerado padrão ouro nutricional. A ação faz parte do Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a dieta com leite materno. Mães compartilham experiências e aprendem sobre os benefícios para bebês e mães.