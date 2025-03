Declarações do Imposto de Renda poderão ser enviadas a partir de segunda-feira (17) Prazo final para envio é até 30 de maio SP Record|Do R7 13/03/2025 - 13h23 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h23 ) twitter

A Receita Federal anunciou as novas regras para a declaração do imposto de renda de 2025. A partir de 17 de março, os contribuintes podem começar a enviar suas declarações, com prazo final em 30 de maio.

O repórter Gabriel Graciano e o auditor Renato César Leite explicam quem está obrigado a declarar, incluindo aqueles com rendimentos tributáveis acima de R$33.888, rendimentos isentos acima de R$200.000, ou bens superiores a R$800.000.

A declaração de isento não é mais necessária, mas pode ser vantajosa para alguns. Prepare-se com antecedência para evitar problemas de última hora.