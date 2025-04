Defesa Civil alerta para temporal com rajada de vento e queda de granizo no Vale do Paraíba Ventos podem atingir 60 km/h e o volume de chuva pode chegar a 90 mm SP Record|Do R7 24/04/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de temporais no Vale do Paraíba e Litoral Norte, com previsão de chuvas intensas a partir do final da tarde de hoje (24) até amanhã. Ventos podem atingir 60 km/h e o volume de chuva pode chegar a 90 mm. Há risco de granizo e trovoadas isoladas, especialmente em áreas já saturadas como Campos do Jordão.

Recomenda-se evitar áreas de alagamento e estar atento a sinais de deslizamento de terra. A Defesa Civil disponibiliza alertas em tempo real via mídias sociais, cell broadcast e SMS. Em caso de emergência, contate a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.