Deivid Washington deve ser anunciado como novo reforço dos Santos para temporada O atleta saiu do Peixe em 2023 quando foi vendido ao Chelsea SP Record|Do R7 19/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h27 )

O menino da Vila está de volta. Nos próximos dias, o Santos deve anunciar o atacante Deivid Washington, que é o décimo primeiro reforço da temporada no clube e o quinto para o ataque.

Deivid saiu do Santos em 2023 quando foi para o Chelsea. Na atual temporada, ele tem atuado na categoria sub 21 do time inglês, onde jogou 13 partidas, fez 9 gols e deu 3 assistências.

O Santos ainda não divulgou a contratação oficial, mas a expectativa é que Deivid se apresente até o fim da semana no CT Rei Pelé, com contrato de empréstimo até junho deste ano.