Dia do hambúrguer: lanches são paixão nacional e estimulam negócios na região O setor cresce com consumidores exigentes buscando experiências gastronômicas únicas SP Record|Do R7 28/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h36 )

A reportagem destaca a história de Pedro Correia, ex-atleta de judô que encontrou no mercado de hambúrgueres uma nova oportunidade de vida. Ele fundou o Bob Burguer, que hoje abastece 500 hamburguerias no Vale do Paraíba. O setor cresce com consumidores exigentes buscando experiências gastronômicas únicas. Dados mostram 80 milhões de pedidos de hambúrgueres no Brasil, evidenciando o sucesso do negócio.