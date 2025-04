Dia do livro: cidades do Vale do Paraíba recebem programação da Semana Senac de Leitura Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial oferece atividades gratuitas até o próximo dia 26 SP Record|Do R7 23/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra a décima Semana Senac de Leitura no Vale do Paraíba, que celebra o Dia Mundial do Livro, com atividades gratuitas até sábado (26). José Maurício, da equipe da biblioteca do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac em São José dos Campos (SP), explica como o evento promove a troca de livros de literatura, incentivando o hábito da leitura em um mundo digital.

As bibliotecas do Senac são abertas ao público, oferecendo uma pausa para a leitura e a oportunidade de redescobrir clássicos. A pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’ revela que 52% dos brasileiros são leitores, destacando a importância de eventos como este para aumentar esse índice. Participe das atividades nas unidades do Senac e confira a programação completa no site oficial.