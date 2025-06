Poder público tem papel importante no enfrentamento das mudanças climáticas Pesquisa da Universidade de Taubaté revela que apenas 7% dos planos de governo abordam ações concretas para o clima SP Record|Do R7 05/06/2025 - 20h52 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h22 ) twitter

No Dia Mundial do Meio Ambiente, especialistas destacam a urgência de políticas públicas para enfrentar as mudanças climáticas. Pesquisa da Universidade de Taubaté revela que apenas 7% dos planos de governo abordam ações concretas para o clima. A substituição de vegetação nativa por pastagens aumenta as emissões de gases de efeito estufa, agravando o cenário.