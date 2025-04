Dois suspeitos são presos por tráfico em São José dos Campos (SP) 33 quilos de maconha e 45 de cocaína foram apreendidos pela polícia SP Record|Do R7 25/04/2025 - 20h31 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h31 ) twitter

Dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Portal do Céu, em São José dos Campos (SP). Durante a operação, os agentes encontraram 33 quilos de maconha e 45 de cocaína, além de materiais para preparo e embalagem das drogas, celulares e dinheiro.

A ação visava combater a distribuição de drogas na região do Vale do Paraíba. Os suspeitos foram levados ao plantão policial para as devidas providências.