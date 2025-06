Educandário Anália Franco celebra 103 anos com programação especial A celebração contou com a presença da diretoria e autoridades locais SP Record|Do R7 27/06/2025 - 20h03 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h03 ) twitter

O Educandário Anália Franco, fundado em 1922, iniciou as comemorações de seus 103 anos com a abertura do Bazar de Inverno. A celebração contou com a presença da diretoria e autoridades locais, que se reuniram para cantar parabéns à instituição. Localizado na Avenida Ana Costa, no bairro do Gonzaga, o educandário é uma entidade sem fins lucrativos que oferece serviços gratuitos a crianças e adolescentes.