Eletricista é preso em Cubatão (SP) por suspeita de abuso sexual de duas mulheres As vítimas, de 30 e 36 anos, reconheceram o suspeito pelo rosto e voz SP Record|Do R7 03/07/2025 - 20h52 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h52 )

Um eletricista foi preso em Cubatão (SP), acusado de abusar sexualmente de duas mulheres em menos de 12 horas. As vítimas, de 30 e 36 anos, reconheceram o suspeito pelo rosto e voz. Ele usava o carro da esposa e uma arma de airsoft para ameaçar as vítimas. A polícia não descarta a possibilidade de mais vítimas. As investigações continuam para identificar outros possíveis casos.