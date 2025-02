Em Mongaguá (SP), 4 pessoas em situação de rua são baleadas enquanto dormiam

Em Mongaguá (SP), 4 pessoas em situação de rua são baleadas enquanto dormiam Polícia está nas buscas para localizar o suspeito SP Record|Do R7 11/02/2025 - 14h53 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem conversando e, posteriormente, discutindo com as vítimas. Ele vai embora e, uma hora depois, volta com uma arma e dispara, atingindo 4 pessoas em situação de rua.

Um deles continua hospitalizado, os outros três foram atendidos e tiveram alta. Caso continua em investigação e autor dos disparos está sendo procurado pela polícia.