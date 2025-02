Em Redenção da Serra (SP), 60 famílias ficam ilhadas no bairro Paineiras A correnteza do rio acabou destruindo as pontes que davam acesso à cidade

SP Record|Do R7 31/01/2025 - 16h40 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share