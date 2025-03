Em Santos (SP), 900 pessoas já barraram a entrada dos agentes de combate à Dengue Ações da prefeitura visam combater a proliferação do mosquito SP Record|Do R7 14/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h45 ) twitter

Em Santos (SP), neste ano, 900 moradores recusaram a entrada de agentes de combate à Dengue, prejudicando o controle da doença. Com 98 casos confirmados desde janeiro, a cidade intensifica ações para eliminar focos do mosquito. A conscientização da população é crucial, pois a recusa em permitir a vistoria dos agentes compromete o enfrentamento da doença. A cidade enfrenta um alerta devido à circulação do vírus tipo 3 e condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito.

As ações incluem mutirões semanais e instalação de armadilhas, além de campanhas de vacinação para jovens de 10 a 14 anos, cuja adesão ainda é baixa.

A prevenção é essencial, com medidas como evitar água parada e manter locais limpos.