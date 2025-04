Em Santos (SP), exposição celebra os 90 anos de Pepe ‘Pepe Futebol Vida e Glória’ destaca o legado do ‘Canhão da Vila’ SP Record|Do R7 11/04/2025 - 20h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h35 ) twitter

Acompanhe o lançamento da exposição ‘Pepe Futebol Vida e Glória’ no Museu Pelé, em Santos (SP), que celebra os 90 anos de José Macia, conhecido como o ‘canhão da Vila’. A exposição destaca a carreira brilhante de Pepe, o segundo maior artilheiro do Santos, com 750 gols, e reconhecido pela FIFA.

A mostra inclui objetos pessoais, anotações e medalhas, oferecendo uma oportunidade única para os fãs de futebol conhecerem mais sobre a história do Santos e de Pepe. A exposição estará aberta ao público durante um ano, a partir de amanhã (12), às 10h, no Museu Pelé.