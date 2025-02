Em São Vicente, motorista cai em canal no bairro Catiapoã (SP) Homem que dirigia o carro conseguiu sair do veículo a tempo SP Record|Do R7 20/02/2025 - 13h02 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h02 ) twitter

Em São Vicente (SP), choveu 145 mm em 24h, o suficiente para causar diversos transtornos aos moradores.

No bairro do Catiapoã, um veículo caiu dentro de um canal que transbordou, na Avenida Doutor Alcides de Araújo, mas o motorista conseguiu sair do veículo a tempo.