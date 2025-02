Em Taubaté (SP), cratera engole três casas após asfalto ceder Fato aconteceu após rompimento da rede de águas pluviais SP Record|Do R7 25/02/2025 - 14h36 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h36 ) twitter

Uma cratera preocupa moradores do bairro Jardim Mourisco, em Taubaté (SP). Após o asfalto ceder com as fortes chuvas, o buraco aumentou e engoliu o muro de três casas, causando transtornos na localidade.

De acordo com informações do município, houve um rompimento da rede de águas pluviais, que tem aproximadamente 30 anos, excedendo seu tempo de vida útil, que é de 15 anos. Não há risco de novas rupturas e houve a contenção do local, o que interditou a passagem de pedestres e veículos.

A prefeitura inicia agora o trabalho de substituição da rede da localidade, com 140 metros de extensão e a previsão de conclusão das obras é de 30 dias.