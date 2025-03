Encontro nacional reúne grandes nomes do empreendedorismo em São José dos Campos (SP) Evento foca em inovação e crescimento SP Record|Do R7 10/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h47 ) twitter

Em São José dos Campos (SP), um grupo de 250 empresários e empreendedores participa de um encontro nacional que reúne grandes nomes do empreendedorismo, esporte e inovação.

O evento, que ocorre ao longo de três dias, visa compartilhar estratégias de crescimento e desenvolvimento dos negócios.

A importância da inteligência emocional nos negócios foi destaque no primeiro dia, com palestras de líderes como Rodrigo Barros e a ícone do basquete Hortência.

A proposta é gerar uma inteligência coletiva para auxiliar empresários a obterem resultados maiores, com foco em intensidade e urgência para acelerar o futuro dos negócios.