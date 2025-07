Escola Pública de Surfe de Santos: 34 anos transformando vidas Fundada em 1990, a escola atende mais de 500 alunos, incluindo pessoas com deficiência SP Record|Do R7 07/07/2025 - 20h30 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h30 ) twitter

A Escola Pública de Surfe de Santos, primeira do Brasil a oferecer aulas gratuitas, celebra 34 anos de impacto social. Fundada em 1990, atende mais de 500 alunos, incluindo pessoas com deficiência. Histórias como a de José, que realizou o sonho de surfar aos 70 anos, e Rafael, que superou desafios físicos, destacam o poder transformador do surfe. Coordenada por Cisco Aranha, a escola é um patrimônio cultural de Santos.