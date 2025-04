Escorpiões invadem residências em Itanhaém (SP) e preocupam moradores A situação se agravou nos últimos meses, com escorpiões de diferentes tamanhos sendo encontrados dentro do imóvel SP Record|Do R7 17/04/2025 - 20h33 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A presença de escorpiões no bairro Loty, em Itanhaém (SP), tem causado preocupação aos moradores, especialmente para Bruno Borges, que vive com sua família em uma casa constantemente fechada para evitar a invasão desses animais. A situação se agravou nos últimos meses, com escorpiões de diferentes tamanhos sendo encontrados dentro do imóvel.

A reportagem destaca os riscos associados às picadas, especialmente para crianças e idosos, e discute as possíveis causas da infestação, como a proximidade com terrenos baldios e acúmulo de lixo. O biólogo entrevistado recomenda medidas de controle mecânico e a importância de manter o ambiente limpo e livre de entulhos. Bruno Borges já tomou providências, acionando a vigilância sanitária e solicitando ajuda da prefeitura para lidar com o problema.