Estrangeiros são presos por tráfico internacional de drogas em São José dos Campos (SP) Os detidos, de origem boliviana, confessaram ter trazido cápsulas de cocaína no estômago SP Record|Do R7 15/07/2025 - 20h02 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h02 )

Três estrangeiros foram presos em São José dos Campos (SP) por tráfico internacional de drogas. A polícia encontrou os suspeitos em uma residência no bairro Sítio Bom Jesus, onde um forte cheiro de entorpecentes foi detectado. Os detidos, de origem boliviana, confessaram ter trazido cápsulas de cocaína no estômago. Materiais do tráfico foram apreendidos.