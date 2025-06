Estudo revela impactos da acidificação dos oceanos na vida marinha Este fenômeno prejudica a saúde e reprodução de espécies SP Record|Do R7 23/06/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h37 ) twitter

Mudanças no ecossistema oceânico vão além do lixo visível. Um estudo do Reino Unido destaca a crescente acidificação dos oceanos, causada pelo excesso de gás carbônico na atmosfera, que afeta 40% das águas globais. Este fenômeno prejudica a saúde e reprodução de espécies marinhas, impactando a pesca. A solução está na redução das emissões de gases do efeito estufa.