Ex-funcionário de supermercado rouba comércio e acaba preso em flagrante O crime ocorreu no Jardim Flórida, onde o suspeito, armado com uma faca, rendeu a operadora de caixa e levou R$ 510 SP Record|Do R7 28/07/2025 - 19h40 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h40 )

Um ex-funcionário de supermercado foi preso em flagrante após roubar o estabelecimento em Jacareí (SP). O crime ocorreu no Jardim Flórida, onde o suspeito, armado com uma faca, rendeu a operadora de caixa e levou R$ 510. A Guarda Civil Municipal agiu rapidamente, capturando o homem durante a fuga. A vítima reconheceu o suspeito, que já havia trabalhado no local. Ele agora enfrenta acusações de roubo e uso de arma branca.