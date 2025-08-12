Logo R7.com
Família da única vítima do incêndio na Vila Gilda não consegue enterrar o corpo

A identificação do corpo depende de exame de DNA

SP Record|Do R7

O incêndio na Vila Gilda causou uma perda irreparável na vida de Verônica. Sua mãe, Sandra Sarmento da Silva, faleceu ao tentar salvar pertences de dentro da residência. Sandra, uma figura central na vida de sua família, foi a única vítima fatal do incêndio que destruiu mais de 100 casas. A identificação do corpo depende de exame de DNA, atrasando o adeus final. A tragédia força a família a reconsiderar sua permanência na comunidade.

