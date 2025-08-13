Família luta por tratamento adequado para filho autista
Mãe recorre à Justiça após plano de saúde reduzir a carga horária da terapia ABA
A reportagem de Gabriel Graciano aborda a luta de uma família para garantir o tratamento adequado para Pedro, uma criança autista. Após o plano de saúde reduzir a carga horária da terapia ABA, essencial para o desenvolvimento dele, a família recorreu à Justiça. A decisão judicial considerou o pedido excessivo, mas a mãe insiste na necessidade do tratamento completo para o filho.