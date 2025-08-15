Festival do Camarão vai até o fim de agosto em Ilhabela (SP) Com 43 restaurantes participantes, o evento é um marco no calendário gastronômico local SP Record|Do R7 15/08/2025 - 20h34 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h43 ) twitter

O Festival do Camarão em Ilhabela celebra sua 30ª edição na Praça das Bandeiras, oferecendo pratos especiais de camarão a preços acessíveis. Com 43 restaurantes participantes, o evento é um marco no calendário gastronômico local, atraindo turistas e movimentando a economia. O prefeito Toninho Colucci destaca a importância do festival para a cultura caiçara e o turismo, com expectativa de grande público.