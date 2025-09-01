Festival santista de teatro começa hoje (1º) e vai até domingo com atividades gratuitas O evento destaca a peça ‘Macuco’, que aborda temas como ancestralidade e a vida de entregadores SP Record|Do R7 01/09/2025 - 20h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h18 ) twitter

O Festival Santista de Teatro inicia sua 67ª edição, oferecendo mais de 30 atrações gratuitas em teatros e espaços públicos de Santos até domingo. O evento destaca a peça ‘Macuco’, que aborda temas como ancestralidade e a vida de entregadores. A programação completa está disponível no site do festival, e os ingressos devem ser retirados com antecedência.