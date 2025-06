Frente fria traz ventos fortes e alerta de geada no Vale do Paraíba A Defesa Civil alerta para chuvas intensas e quedas de árvore SP Record|Do R7 24/06/2025 - 19h44 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h44 ) twitter

Cidades do Vale do Paraíba enfrentam temperaturas de 3°C e ventos de até 60 km/h. A Serra da Mantiqueira sente o inverno com previsão de geadas. A Defesa Civil alerta para chuvas intensas e quedas de árvores, recomendando cuidados com alagamentos e frio, especialmente para grupos vulneráveis. A campanha do agasalho está ativa para ajudar pessoas em situação de rua.