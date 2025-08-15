Fundação Lusíada recebe certificação da Associação Americana de Cardiologia
Com 60 anos de história, a instituição oferece treinamento prático em situações de emergência
A Fundação Lusíada, única na Baixada Santista, foi certificada pela Associação Americana de Cardiologia para ministrar cursos de emergência. Com 60 anos de história, a instituição oferece treinamento prático em situações de emergência, beneficiando alunos de saúde e a comunidade. A certificação, antes disponível apenas em São Paulo, agora é acessível localmente.