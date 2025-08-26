Furtos de fios aumentam na região da baixada santista e nova lei impõe penas mais rigorosas
As penas agora variam de 2 a 16 anos de prisão
Na baixada santista, cresce o número de furtos de cabos de energia, levando à implementação de uma nova lei que endurece as penas para crimes relacionados. As penas agora variam de 2 a 16 anos de prisão. Em Guarujá, operações são realizadas para combater o mercado clandestino de cobre, com estabelecimentos multados e interditados. A substituição de cabos de cobre por alumínio é uma das medidas adotadas para prevenir furtos.