Furtos de fios aumentam na região da baixada santista e nova lei impõe penas mais rigorosas As penas agora variam de 2 a 16 anos de prisão SP Record|Do R7 26/08/2025 - 20h22 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h22 )

Na baixada santista, cresce o número de furtos de cabos de energia, levando à implementação de uma nova lei que endurece as penas para crimes relacionados. As penas agora variam de 2 a 16 anos de prisão. Em Guarujá, operações são realizadas para combater o mercado clandestino de cobre, com estabelecimentos multados e interditados. A substituição de cabos de cobre por alumínio é uma das medidas adotadas para prevenir furtos.