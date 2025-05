Geraldo Alckmin participa de evento em empresa de laminação e reciclagem em Pindamonhangaba (SP) Novelis anunciou um investimento de R$450 milhões para expandir a produção SP Record|Do R7 23/05/2025 - 20h19 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h19 ) twitter

A Novelis, líder mundial em laminação e reciclagem de alumínio, anunciou um investimento de R$ 450 milhões para expandir a produção de alumínio reciclado em Pindamonhangaba. O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que destacou a importância do investimento para a indústria nacional.