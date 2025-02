Gerente de banco é encontrada morta pelo irmão na própria casa Polícia afirma que mulher foi vítima de violência sexual SP Record|Do R7 26/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h54 ) twitter

Em um crime repleto de mistérios e sem pistas do assassino, Aline Cristina foi encontrada sem vida pelo irmão em sua própria casa, na cidade de Registro (SP), no Vale do Ribeira.

A família da mulher estranhou quando ela parou de responder às mensagens. O irmão dela, ao adentrar a casa, a encontrou morta no chão do quarto, com um vestido enrolado no corpo e uma roupa íntima na perna esquerda.

De acordo com o boletim de ocorrência, Aline foi vítima de violência sexual, ja que nada foi roubado e a porta não estava arrombada.

A polícia já sabe que a mulher havia contratado recentemente dois profissionais para consertarem o ar-condicionado e o sistema elétrico da casa e agora tenta ouvir os dois homens.

O caso foi registrado como morte suspeita pela delegacia seccional da cidade.