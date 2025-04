Grupo encapuzado rouba motocicleta em São Vicente (SP) Incidente ocorreu no bairro Jardim Rio Branco durante a madrugada SP Record|Do R7 02/04/2025 - 19h42 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h42 ) twitter

Um grupo encapuzado roubou uma motocicleta no bairro Jardim Rio Branco, em São Vicente (SP), conforme relatado pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. O incidente ocorreu na madrugada de terça-feira (1), na rua 3 do bairro.

As imagens capturaram três homens de capuz entrando em uma garagem e saindo com a motocicleta. Dois dos indivíduos, vestindo blusas claras, fugiram com o veículo, enquanto o terceiro, de casaco azul, saiu logo em seguida. O proprietário da moto registrou um boletim de ocorrência, e o caso está sob investigação do terceiro DP de São Vicente.