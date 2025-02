Guarujá (SP) reforça prevenção à dengue e oferece repelentes para as gestantes

Guarujá (SP) reforça prevenção à dengue e oferece repelentes para as gestantes Cidade registrou seis casos confirmados da doença neste ano SP Record|Do R7 03/02/2025 - 14h02 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h02 ) twitter

Com o aumento dos casos de dengue no primeiro mês do ano, a Prefeitura de Guarujá tomou medidas para combater a transmissão da doença.

Entre elas, estão a campanha de vacinação para crianças de 10 a 14 anos, ações comunitárias nos bairros e entrega de repelente para gestantes nos postos de saúde.

O objetivo é evitar que mulheres nessa condição tenham complicações na gravidez e durante o parto devido aos sintomas, já que o município registrou seis casos desde o começo do ano.