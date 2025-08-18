Homem ateia fogo em casa após agredir esposa em Praia Grande (SP) Mulher, adolescente e cachorros foram retirados às pressas SP Record|Do R7 18/08/2025 - 19h48 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h48 ) twitter

Uma mulher denunciou um incêndio criminoso em Praia Grande (SP), onde seu companheiro teria ateado fogo na casa após agredi-la. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem fumaça saindo de um dos quartos. O homem de 41 anos fugiu após o ato, enquanto a esposa, um adolescente e cachorros foram retirados às pressas. A Polícia Civil investiga o caso após perícia no local.