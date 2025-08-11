Homem de Praia Grande (SP) luta por benefício do INSS após cirurgias e dores crônicas
A advogada aguarda nova perícia judicial para resolver o caso
Wagner Simão, um topógrafo de 43 anos de Praia Grande (SP), enfrenta dificuldades após ter seu pedido de licença médica negado pelo INSS. Com dores crônicas e múltiplas cirurgias na coluna, ele está afastado do trabalho e busca um benefício para sustentar sua família. A advogada aguarda nova perícia judicial para resolver o caso, enquanto Wagner espera por uma solução rápida.