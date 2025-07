Homem é cercado no portão de casa e é sequestrado por seis criminosos no Guarujá (SP) Durante o sequestro, os criminosos tentaram transferências via PIX, mas sem sucesso SP Record|Do R7 14/07/2025 - 19h35 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi sequestrado em Guarujá (SP) ao chegar em casa em um carro importado. Seis criminosos em motocicletas cercaram o veículo, arrancaram a vítima do banco do motorista e a colocaram no banco de trás. Durante o sequestro, tentaram transferências via PIX, mas sem sucesso. Fugiram com celular, joias e pertences. A vítima foi libertada horas depois, mas ninguém foi preso.