Homem é preso em flagrante após espancar a namorada no Guarujá (SP)

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda agressivo

SP Record|Do R7

No aniversário da Lei Maria da Penha, um homem de 38 anos foi preso em flagrante após agredir sua companheira de 47 anos em Guarujá (SP). A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda agressivo. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro São João, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal na delegacia local.

