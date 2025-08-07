Homem é preso em flagrante após espancar a namorada no Guarujá (SP)
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda agressivo
No aniversário da Lei Maria da Penha, um homem de 38 anos foi preso em flagrante após agredir sua companheira de 47 anos em Guarujá (SP). A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda agressivo. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro São João, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal na delegacia local.