Homem é resgatado em Ubatuba (SP) após sofrer acidente durante escalada Com suspeita de fratura no joelho, ele foi resgatado pelos bombeiros em uma área de difícil acesso SP Record|Do R7 28/07/2025 - 20h46 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h46 )

Um jovem de 25 anos, morador de São Paulo, sofreu uma queda enquanto escalava no Pontão da Fortaleza, em Ubatuba (SP). Com suspeita de fratura no joelho, ele foi resgatado pelos bombeiros em uma área de difícil acesso e levado até a praia da Fortaleza. De lá, foi transportado pelo SAMU ao pronto-socorro local para receber atendimento médico.