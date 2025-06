Homem furta celular em loja de Santos (SP) e sai sem ser incomodado As câmeras de segurança capturaram o momento em que o suspeito se aproxima do balcão e realiza o furto SP Record|Do R7 13/06/2025 - 19h23 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h23 ) twitter

Um homem furtou um celular em uma loja de calçados e bolsas no bairro Gonzaga, em Santos (SP), por volta das 11h da manhã. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o suspeito, após observar o movimento, se aproxima do balcão e realiza o furto. Ele saiu do local sem ser notado. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar ainda não se pronunciaram sobre o caso.