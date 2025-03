Homem invade sede do Conselho Tutelar e agride adolescentes em Santos (SP) Após desentendimento, homem retornou armado com cassetete e gás de pimenta SP Record|Do R7 20/03/2025 - 11h03 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h03 ) twitter

Dois adolescentes foram agredidos na sede do Conselho Tutelar na Zona Leste de Santos (SP). O agressor, após um desentendimento, retornou armado com cassetete e gás de pimenta, atacando os jovens.

A falta de segurança no local foi evidenciada, com relatos de ausência de câmeras, fechaduras e guardas municipais. A conselheira entrevistada destacou a insegurança enfrentada pelos funcionários e a necessidade urgente de medidas de proteção. A Secretaria de Segurança Pública e a prefeitura de Santos responderam ao incidente, mas a preocupação com a segurança persiste.

As vítimas foram atendidas na UPA local.