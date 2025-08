Homem morre ao tentar roubar mulher em São Vicente (SP) Policial à paisana reagiu e baleou os criminosos SP Record|Do R7 31/07/2025 - 20h21 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h21 ) twitter

Em São Vicente (SP), uma tentativa de roubo foi frustrada por um policial à paisana. Dois bandidos abordaram uma mulher em uma motocicleta, mas foram surpreendidos pelo policial que reagiu e baleou os criminosos. Um dos suspeitos morreu no local, enquanto o outro foi ferido e levado ao hospital. O incidente ocorreu no cruzamento das avenidas 9 de julho e Antônio Emerique. A ocorrência foi registrada no primeiro DP da cidade.