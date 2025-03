Homem que abusou de enteada por 20 anos é capturado Suspeito foi preso em Cachoeira Paulista (SP) SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h20 ) twitter

Um homem de 56 anos, suspeito de abusos sexuais e violência familiar, foi capturado pela Polícia Federal em Cachoeira Paulista (SP).

O suspeito é acusado de ter abusado sexualmente de sua enteada por mais de 20 anos em Petrópolis (RJ), resultando em uma gravidez quando ela tinha apenas 13 anos.

Com um mandado de prisão em aberto, o suspeito fugiu do RJ para SP, mas foi encontrado na Via Dutra e encaminhado à delegacia de Guará (SP).