Homem tenta assaltar farmácia em Guarujá (SP) e é baleado por segurança do local Criminoso foi encaminhado ao hospital SP Record|Do R7 09/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h27 )

Em um dia de grande movimentação no comércio de Vicente de Carvalho, no Guarujá (SP), um suspeito tentou assaltar uma farmácia, mas foi baleado pelo segurança do local. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital Santo Amaro em Guarujá. Felizmente, mais ninguém ficou ferido.